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    ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]

    موسكو، 7 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 43 منطقة روسية الى 1154 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    افادت وكالة اذرتاج ان مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ7497 شخص.

    يذكر أنه 88 مصابا تعافوا من هذا المرض وفقد 11 شخصا حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    وتم تسجيل 58 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا
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