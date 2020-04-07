ارتفاع حالات الوفاة في أوكرانيا بعدوى فيروس كورونا المستجد الى 45 حالة

كييف، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 45 حالة في أوكرانيا.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 6 حالات وفاة أخرى خلال اليوم بهذه العدوى وليصل عدد المصابين 1462 شخص وحوالي 100 طفل منهم.

تعافى 28 مصابا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن.

واعلن عن حالة الطوارئ في 15 ولاية أوكرانية حيث فرض نظام الحجر الصحي على نطاق البلد إلى 24 أبريل مع وقف جميع الرحلات الجوية.