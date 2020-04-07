تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في أرمينيا عن 850 حالة

تبيليسي، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا بواقع 20 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 853 شخص.

قال المركز الأرميني للمعلومات الموحدة إن أرمينيا فارق الحياة فيها بسبب عدوى فيروس كورونا الجديد 8 اشخاص.

يذكر ان حالة 8 مرضى في البلاد خطيرة للغاية وحالة 35 شخصًا حرجة.