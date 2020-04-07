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    195 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٢]

    تبيليسي، 7 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 195 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 4735 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 383 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

    وتشافى 39 شخصا من مرض فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وتوفي شخصين في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :195 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا
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