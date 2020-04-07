الداخلية: تحديد والد ونجله القاصر مرسلي 90 رسالة قصيرة الى نظام استئذان 8130

باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

تارة ما ترسل رسائل قصيرة عبثة من جانب بعض من المواطنين الى رقم 8103 عبر نظام الاستئذان والرقابة في اثناء فرض نظام الحجر الصحي الخاص" المنشأ خلال المدة القصيرة.

قالت وزارة الداخلية إنها تواصل تدابير مكافحة مثل هذه المحاولات وفقا للقوانين.

بعد أن تلقت اجهزة انفاذ القانون بلاغا عن احدى شركات المشغلات الخلوية بشأن قيام احد مشتركيها بارسال نحو 90 رسالة قصيرة الى نظام استئذان 8103 جرى تحديد هوية المشترك المذكور وانه المواطن المدعو الهام بهراموف من سكان محافظة اغدام شبه المحتلة المقيم مؤقتا في حي ناريمانوف للعاصمة باكو فإحضر بهراموف فرع الشرطة رقم 18 التابع لادارة شرطة حي ناريمانوف. وافاد بهراموف في استنطاقه ضمن التحقيق معه أن نجله القاصر تلميذ الصف الخامس هو الذي ارسل الرسائل القصيرة المذكورة الى رقم 8103 من دون علمه هو من هاتف خاص به.

وحرر موظفو فرع الشرطة رقم 18 التابع لادارة شرطة حي ناريمانوف بحق المواطن بهراموف الوالد ملف معاقبة للسلوك غير المسؤولية وخرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

واذ تعلن الداخلية مرة اخرى عن أن توجيه الرسائل القصيرة غير ذات الصلة بالاغراض التي وضع نظام استئذان 8103 لها مباشرا مانعٌ لتوجيه رسائل قصيرة ذات الصلة بالاستئذان وردود مناسبة عليها في حينها للمحتاجين الى النظام حقا داعية المواطنين والسكان للتحلي بالحذر والحيطة في مثل هذه الحالات.