نور سلطان، 7 أبريل ، أذرتاج قال وزير الصحة الكازاخي ائلجان بيرتانوف إن البلد 670 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مستشفياته حاليا موضحا أن احوال 20 شخصا منهم حرجة ويتنفس شخصان منهم بواسطة جهازي التنفس الاصطناعي. واضاف أن 6 اشخاص فارقوا الحياة من المصابين وتعافى 46 شخصا من المرض. احمدوفا مراسلة أذرتاج

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان في ازدياد

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