  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان في ازدياد

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤٧]

    نور سلطان، 7 أبريل ، أذرتاج

    قال وزير الصحة الكازاخي ائلجان بيرتانوف إن البلد 670 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مستشفياته حاليا موضحا أن احوال 20 شخصا منهم حرجة ويتنفس شخصان منهم بواسطة جهازي التنفس الاصطناعي.

    واضاف أن 6 اشخاص فارقوا الحياة من المصابين وتعافى 46 شخصا من المرض.

    احمدوفا مراسلة أذرتاج

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان في ازدياد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
    نظام التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية تقيد إرسال رسالة الى مجموعات
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٧]
    الصحة العالمية تشتكي: الحاجة الى 6 ملايين ممرضة عبر العالم
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
    195 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]
    تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في أرمينيا عن 850 حالة
    عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان في ازدياد