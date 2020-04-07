تساقط الثلج على محافظة ليريك جنوب البلاد – صور
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٥]
ليريك، 7 أبريل ، أذرتاج
تساقط الثلج على محافظة ليريك جنوب البلاد منذ الليلة رغم شهر ابريل.
أفادت أذرتاج أن الثلج يتساقط حاليا وتبلغ سماكة الثلج حاليا 5-6 سم مركز المحافظة و10-12 سم بالمناطق الجبلية.
وما ظهرت اية صعوبة في امداد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي الى المشتركين وكذلك في حركة المرور رغم ظروف الطقس الشتوية بالمحافظة.
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