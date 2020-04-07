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    الصحة العالمية تشتكي: الحاجة الى 6 ملايين ممرضة عبر العالم

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٧]

    باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

    قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم يعاني حاليا من عجز حاد في التمريض حيث أن العالم يحتاج حاليا الى ما لا يقل عن 9ر5 ملايين ممرضة.

    واوضحت أن العالم فيه اليوم 28 مليون ممرضة وقد ازداد عددهن قدر 7ر4 ملايين ممرضة خلال الفترة ما بين 2013-2018م مفيدة أن الامر يطلب بزيادة عدد ممرضات بنسبة 8 في المائة سنويا للتصدي لعجز الكوادر.

    يذكر أن الصحة العالمية اعلنت الى الساعة 13.00 من اليوم عن بلوغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مليونا و351 الف مصاب وتسجيل 75 الفا و269 حالة وفاة بسببها.

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