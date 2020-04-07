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    نظام التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية تقيد إرسال رسالة الى مجموعات

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]

    باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

    فرضت شركة تطبيق التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية "واتساب" قيودا على بعض الرسائل المرسلة بسبب احتمال انتشار ابناء وهمية وتضليل خاصة بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر العالم.

    أفادت أذرتاج أن الشركة اعلنت فرض قيود على ارسال رسالة الى اكثر من مجموعة بالمرة الواحدة.

    واضافت انها تعمل بجد على التصدي لانشار معلومات تضليل وانباء وهمية وسرية التراسل مفيدة انها تتعاون عن كثب مع منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الوطنية من اجل تقديم معلومات صحيحة للمشتركين.

    AZERTAG.AZ :نظام التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية تقيد إرسال رسالة الى مجموعات
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    نظام التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية تقيد إرسال رسالة الى مجموعات