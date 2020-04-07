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    أقاليم


    مدير مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية: لا تسريح ولا فصل لأي عامل

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٨]

    باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

    قال ناظم طالبوف إن مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية منحة صفة مقيم ل22 شركة ريادة عمل ومنها 14 مقيما ينتج منتجات للاسواق الداخلية والخارجية حاليا.

    اوضح طالبوف مدير شركة مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية لصحفيين عند التعرف الى مؤسسة انتاج اقنعة الوجه الواقية مقيمة المدينة التابعة لشركة معمل باكو للمنسوجات باكو تيكستيل أن محفظة الاستثمارات العامة في مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية تبلغ 1ر3 مليارات دولار والاستثمار الحقيقي يبلغ 8ر2 ملياري دولار وتم توظيف اكثر من 5 الاف عامل حاليا ورغم العمل في ظروف الحجر الصحي الخاص لا تسريح ولا فصل لأي عامل في المؤسسات الناشطة في المدينة.

    AZERTAG.AZ :مدير مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية: لا تسريح ولا فصل لأي عامل
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    مدير مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية: لا تسريح ولا فصل لأي عامل