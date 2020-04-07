الرئيس إلهام علييف يخصص اموالا لتركيب 6 مستشفيات جاهزة في أذربيجان

باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما "في التدابير الاضافية في مجال تعزيز محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد في السابع من ابريل اليوم.

أفادت أذرتاج أن المرسوم موقع عليه لتسديد الحاجة المتزايدة ضمن التدابير المتخذة الرامية الى محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد الى مؤسسات طبية والاجهزة والمعدات الطبية وتحسين كفاءة علاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وينص المرسوم على تخصيص 8ر14 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه في الفترة الـ 66ر1 من تقاسم الاموال المنصوص عليها لاستثمارات الدولة المعنية بنفقات الاستثمار لدى ميزانية الدولة لعام 2020م الى وزارة