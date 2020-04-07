أذربيجان تشرع في إنتاج أقنعة الوجه الواقية

سومغايت، 7 أبريل، أذرتاج

تواجه بلدان العالم حاليا عجزا في المستلزمات الطبية خاصة اقنعة الوجه الواقية في ظل زيادة حادة للحاجة اليها بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأما البلاد المنتجة فتأبى بيعها بوقف تصديرها بجانب الامتناع عن تسويق اجهزة ومعدات الانتاج والخام المطلوب.

جهود مبذولة خلال مدة قصيرة من جانب الجهات ذات الصلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف اسفرت عن انجاز احضار اجهزة انتاج اقنعة الوجه الواقية والخام المطلوب أذربيجان من تركيا.

نتيجة للمساعي المتفاداة اطلقت شركة معمل باكو للمنسوجات باكو تيكستيل خط انتاج اقنعة الوجه الواقية وكمامات التنفس الاصطناعي في مؤسسة تابعة لها لدى مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية. وقدم صندوق تنمية ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد للشركة قروضا مسهلة بلغت 2ر1 مليون مانات دعما لانشاء المؤسسة بالاستثمار البالغ حجمه 9ر3 ملايين مانات.

وفتح في المؤسسة اكثر من 30 فرصة عمل. والمؤسسة قادرة على انتاج 120 الف قناع واق للوجه يوميا فيما تعمل المؤسسة على زيادة الانتاج ضعفين في الايام المقبلة القريبة ليصل حجم الانتاج 250 الف كمامة طبية.

ومن المخطط توجيه منتجات المؤسسة الى تسديد طلب السوق الداخلية بالدرجة الاولى.