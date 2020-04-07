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    الوزير: نستخدم 394 مليون مانات لاستدامة الحماية الاجتماعية

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    قال ساحل بابايف إن مليار مانات خصصت من ميزانية الدولة من اجل ازالة الاضرار التي الحقتها الجائحة المعلومة باقتصاد البلد والعمالة ومجال الحماية الاجتماعية وذلك تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف. وأسست 4 فرق عمل بهذا الصدد واعدت خطط فعاليات على كل اتجاه وصدق رئيس الوزراء علي اسدوف في 4 ابريل على خطط الفعاليات المذكورة ومن المخطط تفنيذ 10 فعاليات في هذه الاتجاهات الـ4 الخاصة بالعمالة والمسائل الاجتماعية ويشمل ذلك على مليون و900 الف مواطن.

    واوضح بابايف وزير العمل والحماية الاجتماعية في مؤتمر صحفي عقده اليوم 7 ابريل أن حجم الاموال المستخدمة للحفاظ على استدامة الحماية الاجتماعية 394 مليون مانات مفيدا أن 100 مليون مانات من هذا الحجم مخصصة من ميزانية الدولة و203 مليون مانات من الصندوق الحكومي للحماية الاجتماعية و91 مليون مانات من صندوق التأمين من البطالة.

    AZERTAG.AZ :الوزير: نستخدم 394 مليون مانات لاستدامة الحماية الاجتماعية
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    الوزير: نستخدم 394 مليون مانات لاستدامة الحماية الاجتماعية