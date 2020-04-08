حصاد فعاليات نظام استئذان 8103 خلال اليومين

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

قالت الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني أسان خدمة إن 38 الفا و819 منظمة حكومية وخاصة بما فيه الشخص الطبيعي المشغول بريادة العمل دون تأسيس الشخص الاعتباري أدخل في بوابة الحوكمة الخاصة على العنوان icaze.e-gov.az معلومات حول موظفيها وعمالها البالغ عددهم 583 الف و92 سجل اعتمد عليهم بالسماح للحركة والتنقل خلال نظام الحجر الصحي الخاص دون الحاجة الى استخدام نظام استئذان 8103 عبر الرسائل القصيرة.

واضافت أن المواطنين والاهالي ارسلوا مليونين و289 الف رسالة قصيرة الى نظام استئذان 8103 من 901 الف رقم محمول من اجل الحصول على اذن الخروج من المساكن مؤكدة على أن مليونا و219 الف رسالة قصيرة او 53 في المائة منها كانت مرسلة بمحتوى غير ذات الصلة والمحددة مما جعلها ظلت دون رد ايجابي مناسب. ورد 98 في المائة من الرسائل القصيرة خلال مدة دقيقة او دقيقتين.

واعلنت الوكالة الحكومية مرة اخرى أنها توصي المواطنين والاهالي بعدم اساءة النظام واستخدامه عند الضرورة فقط حيث أن الجهات ذات الصلة تحقق كل مراجعة عبر النظام وتعاقب حالات سوء الاستخدام وفقا للتشريع ساري المفعول.