  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    حصاد فعاليات نظام استئذان 8103 خلال اليومين

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٠٠:٣٢]

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    قالت الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني أسان خدمة إن 38 الفا و819 منظمة حكومية وخاصة بما فيه الشخص الطبيعي المشغول بريادة العمل دون تأسيس الشخص الاعتباري أدخل في بوابة الحوكمة الخاصة على العنوان icaze.e-gov.az معلومات حول موظفيها وعمالها البالغ عددهم 583 الف و92 سجل اعتمد عليهم بالسماح للحركة والتنقل خلال نظام الحجر الصحي الخاص دون الحاجة الى استخدام نظام استئذان 8103 عبر الرسائل القصيرة.

    واضافت أن المواطنين والاهالي ارسلوا مليونين و289 الف رسالة قصيرة الى نظام استئذان 8103 من 901 الف رقم محمول من اجل الحصول على اذن الخروج من المساكن مؤكدة على أن مليونا و219 الف رسالة قصيرة او 53 في المائة منها كانت مرسلة بمحتوى غير ذات الصلة والمحددة مما جعلها ظلت دون رد ايجابي مناسب. ورد 98 في المائة من الرسائل القصيرة خلال مدة دقيقة او دقيقتين.

    واعلنت الوكالة الحكومية مرة اخرى أنها توصي المواطنين والاهالي بعدم اساءة النظام واستخدامه عند الضرورة فقط حيث أن الجهات ذات الصلة تحقق كل مراجعة عبر النظام وتعاقب حالات سوء الاستخدام وفقا للتشريع ساري المفعول.

    AZERTAG.AZ :حصاد فعاليات نظام استئذان 8103 خلال اليومين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]
    الوزير: نستخدم 394 مليون مانات لاستدامة الحماية الاجتماعية
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
    الداخلية: تحديد والد ونجله القاصر مرسلي 90 رسالة قصيرة الى نظام استئذان 8130
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٥‎]
    شرطة المرور: تغريم 1499 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٩]
    الأجوبة الواضحة على الأسئلة الشائعة عن خصائص نظام استئذان الخروج من المساكن 8103
    لا حاجة الى استئذان من اجل التخصل من النفايات المنزلية
    حصاد فعاليات نظام استئذان 8103 خلال اليومين