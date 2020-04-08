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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في لاتفيا

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]

    ريغا، 8 أبريل ، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 6 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 548 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 22 الفا و 575 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 6 أشخاص من 1122 شخص ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن حالتي وفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في لاتفيا
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