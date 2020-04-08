ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في لاتفيا

ريغا، 8 أبريل ، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 6 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 548 شخص.

قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 22 الفا و 575 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 6 أشخاص من 1122 شخص ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن حالتي وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج