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    وفاة 6000 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ببريطانيا العظمى وجونسون بالعناية المركزة

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]

    لندن، 8 أبريل ، أذرتاج

    وصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى بريطانيا العظمى الى 6000 شخص فيما بلغ عدد المصابين بها 55 الف مصاب.

    وكان عمر اقل المرضى المتوفين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اعوام علما بان اكثر المناطق انتشارا للعدوى هي لندن.

    يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعلن عن اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 27 مارس وادخل العناية المركزة فيما بعد لتدهور احواله.

    تقييفا مراسلة أذرتاج

    AZERTAG.AZ :وفاة 6000 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ببريطانيا العظمى وجونسون بالعناية المركزة
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