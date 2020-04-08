ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ليتوانيا

ويلنوس، 8 أبريل ، أذرتاج

وصلت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 37 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة الى 880 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 27 الفا و 807 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أنه لا يستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 15 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج