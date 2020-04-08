شرطة المرور: تغريم 8514 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 7 أبريل الى 00.00 من 8 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 8514 شخص وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية منذ 1 ابريل الى اليوم.