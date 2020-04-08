زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان

بشكيك، 8 أبريل ، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 54 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 270 شخص.

قال مقر العمليات القيرغيزي إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص.

واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 30 موظفا وكان عددهم الامس 19 موظفا.

وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 4 اشخاص.

وفرضت الحكومة احوال الطوارئ بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ولايات بشكيك واوش وجلال أباد.

كنكرلي مراسل أذرتاج