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    مجلس الوزراء يمدد مدة الإعاقة للمنتهين مدة اعاقتهم خلال فترة الحجر الصحي الخاص
    تمديد دفع المنح الخاصة لهم ورعاتهم خلال الحجر الصحي

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    اهتماما بتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الحساسة من الاهالي بما فيهم لذوي الاعاقة في ظروف محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أصدر مجلس الوزراء قرارا تاليا يخدم لهذا الغرض.

    أفادت أذرتاج أن القرار ينص على تمديد مدة الاعاقة للمنتهين مدة اعاقتهم ابتداء من اول مارس عام 2020م بما فيهم الاطفال ذوي الحاجات الخاصة الى غرة شهر تال من تاريخ انتهاء نظام الحجر الصحي الخاص.

    قالت وزارة العمل والحماية الاجتماعية إن دفع الاعانات الشهرية او المعاشات التقاعدية المعينة لهم للاعاقة وكذلك التقاعدات والمنح الشهرية المعينة لرعاة وخادمي ذوي الاعاقة من الفئة الاولى منهم والاطفال ذوي الاعاقة والحاجات الخاصة يستمر خلال مدة نظام الحجر الصحي الخاص ايضا.

    AZERTAG.AZ :مجلس الوزراء يمدد مدة الإعاقة للمنتهين مدة اعاقتهم خلال فترة الحجر الصحي الخاص
    تمديد دفع المنح الخاصة لهم ورعاتهم خلال الحجر الصحي
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    مجلس الوزراء يمدد مدة الإعاقة للمنتهين مدة اعاقتهم خلال فترة الحجر الصحي الخاص تمديد دفع المنح الخاصة لهم ورعاتهم خلال الحجر الصحي