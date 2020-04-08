  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أدارة الشرطة: تغريم 1569 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 7 أبريل الى 00.00 من 8 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1569 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال المدة المذكورة لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للتشريع ساري المفعول.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 8514 شخص وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الإدارية منذ 1 ابريل الى اليوم.

    AZERTAG.AZ : أدارة الشرطة: تغريم 1569 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
    الداخلية والنيابة العامة حول ضبط واعتقال اثنين كانا يبيعان شهادات مزيفة في باكو للتنقل الحر
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]
    مجلس الوزراء يمدد مدة الإعاقة للمنتهين مدة اعاقتهم خلال فترة الحجر الصحي الخاص
    تمديد دفع المنح الخاصة لهم ورعاتهم خلال الحجر الصحي
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    شرطة المرور: تغريم 8514 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٠٠:٣٢]
    حصاد فعاليات نظام استئذان 8103 خلال اليومين
    أدارة الشرطة: تغريم 1569 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص