حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة

كيشيناو، 8 أبريل ، أذرتاج

اصيب شخصان بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا خلال اليوم الأخير.

قالت وزارة الصحة المولدوفية إن المتوفين هما البالغين 62 عاما و71 عاما من عمريهما وبذلك وصل عدد حالات الوفيات في البلد من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 24 حالة وفاة.

يذكر أن عدد المصابين في مولدوفا يبلغ حاليا 1056 مصاب ومنهم 114 مصاب تقدر احوالهم حرجة و328 مصاب حرجة متوسطة واكثر حالات الاصابة مسجلة في العاصمة كيشيناو.

واضافت أن عدد المتعافين بالعلاج 43 شخصا وترخصوا.

حسينلي مراسل أذرتاج