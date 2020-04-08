الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 15 بئرا ارتوازية لدى 13 منطقة سكنية في ساموخ

باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثامن من ابريل نيسان اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة ساموخ ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 05ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 15 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 13 منطقة سكنية يقطنها 35078 نسمة بمحافظة ساموخ غرب البلاد.