تساقط الثلج على جبال تاليش في جنوب البلاد
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
يارديملي، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تساقط الثلج على محافظات ليريك وأستارا ولنكران جنوب البلاد منذ ليلة 6 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج أن الثلج يتساقط حاليا وتبلغ سماكة الثلج حاليا 5-3 سم مركز المحافظة و10-15 سم بالمناطق الجبلية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٣٣]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٨]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:١٧]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
٠٦.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٦]
٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٣٠]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٤]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك