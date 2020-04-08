يارديملي، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تساقط الثلج على محافظات ليريك وأستارا ولنكران جنوب البلاد منذ ليلة 6 أبريل. أفادت وكالة أذرتاج أن الثلج يتساقط حاليا وتبلغ سماكة الثلج حاليا 5-3 سم مركز المحافظة و10-15 سم بالمناطق الجبلية.

AZERTAG.AZ : تساقط الثلج على جبال تاليش في جنوب البلاد

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