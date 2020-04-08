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    ازدياد حالات اصابة ووفاة في أوكرانيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٣]

    كييف، 8 أبريل ، أذرتاج

    وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا الى 1668 مصاب ومنهم اكثر من 100 طفل واكثر المناطق المصابة في البلد هي كييف.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن 206 شخص آخر اصيبوا بهذا الفيروس خلال اليوم الاخير وتوفي 7 مصابين منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 52 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 35 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

    وشددت على أن الحد الاعلى لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا يتوقع في ما بعد 14 ابريل.

    و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و7ر20 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

    حسينلي مراسل أذرتاج

     

    AZERTAG.AZ :ازدياد حالات اصابة ووفاة في أوكرانيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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