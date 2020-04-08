  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    208 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٦]

    تبيليسي، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 208 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 4674 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 362 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

    وتشافى 46 شخصا من مرض فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وتوفي 3 أشخاص في جورجيا.

     

    AZERTAG.AZ :208 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎١]
    زيادة إنتاج الصين من النفط والغاز
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٨]
    اغلاق مستشفى مدينة جلال اباد القيرغيزية للامراض المعدية باصابة الاطباء بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:١٣]
    ازدياد حالات اصابة ووفاة في أوكرانيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٢]
    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة
    208 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا