ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان بواقع 105 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 822 شخص.

قال مقر العمليات ان 105 حالة أخرى سجلت للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أذربيجان.

تعافى 63 شخصا من اصل 822 مصاب وتم ترخيصهم وتوفي 8 أشخاص.

في الوقت الحاضر، يتم علاج 751 شخص في مستشفيات خاصة و33 شخصا منهم في حالة خطيرة و47 شخصا في حالة متوسطة.