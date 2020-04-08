روسيا أكبر مستورد لليمون من أذربيجان
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠١]
موسكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أصبحت روسيا أكبر مستورد لليمون من أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج ان تركيا حظرت تصدير الليمون حتى نهاية أغسطس بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19). ولا تتوقع وزارة الزراعة الروسية وجود نقص في الليمون في البلاد.
وتعتقد الوزارة أن روسيا تستورد الليمون من أوزبكستان والأرجنتين ومصر والبرازيل وجنوب إفريقيا إلى جانب أذربيجان.
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