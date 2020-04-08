الداخلية والنيابة العامة حول ضبط واعتقال اثنين كانا يبيعان شهادات مزيفة في باكو للتنقل الحر

باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

ما زال موظفو الشرطة العامة يكشفون عن حالات محاولة الانتهاك بمختلف الاساليب لقواع نظام الحجر الصحي الخاص المعلن عنها على نطاق البلد لحماية صحة الاهالي في ظل انتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتواصل وزارة الداخلية مع النيابة العامة جهودا مشتركة من اجل التصدي لمثل هذه الحالات السلبية.

وقالت الداخلية مع النيابة العامة في بيان مشترك إن عمليات البحث والتحري المقامة بناء على بلاغ تلقتها الداخلية اسفرت عن توقيف مواطني العاصمة انار اسكندروف واصلان بايراموف عندما كانا يبيعان شهادات مزيفة مصدق عليها بختمي مجلتي " من اجل الحياة الصحية" و"السياسة والنجاح الحقيقي".

وكشف التحقيق الابتدائي معهما عن أن المواطنين اسكندروف وبايراموف اقدما على سوء استخدام قاعدة منح الاذن المناسب لمواصلة موظفي وسائل الاعلام الجماهيرية فعالياتهم حرا خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص من خلال بيع شهادات مزيفة لأشخاص قيّد تنقلهم حرا توثقهم كأنهم من موظفي تينك المجلتين وهيآ عبر ذلك ظروفا ملائمة للذين باعوا لهم وثائق مزورة للتنقل الحر خارقين اجمعين قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

وفتح الملف الجنائي بحقهما وفقا للمادتين الـ 320 التي تنص على تزوير الوثائق الرسمية والمكافآت الحكومية والاختام والطوابع والاستمارات واعدادها غير شرعي وبيعها او الاستفادة من وثائق مزيفة والـ 1ر1ر139 التي تنص على خرق النظام المضاد للوباء ونظام الحجر الصحي من القانون الجنائي واعتقالهما على ذمة التحقيق الشامل. واخذ عنهما عدد كبير من شهادات مزيفة واستمارات فارغة وختم وتستمر عمليات البحث والتحري حاليا لكشف ملابسات الحادث كلها.