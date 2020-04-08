لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال مارس
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]
باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهرمارس من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 327 مليون و717.1 ألف مانات.
وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 87 مليون و137.8 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 225 مليون و236.8 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 11 مليونا و852.1 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و490.4 ألف مانات.
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