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    مجلس الوزراء: يمكن تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلد حتى تشديد القواعد

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]

    باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

    قال ابراهيم محمدوف إن الاحصاءات تدل على أن معظم المواطنين لا يمتثلون بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص وفي حال ازدياد عدد المصابين وعدم مراعاة المواطنين للقواعد يمكن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص حتى تشديد القواعد.

    واوضح محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه من المؤسف له أننا نجد في بعض الاحيان بين الخارقين للقواعد مثقفين ايضا والحال أن المواطنين اذا امتثلوا بالقواعد خفضت سرعة الاصابة مع زيادة عدد المتعافين.

    AZERTAG.AZ :مجلس الوزراء: يمكن تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلد حتى تشديد القواعد
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