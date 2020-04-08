اغلاق مستشفى مدينة جلال اباد القيرغيزية للامراض المعدية باصابة الاطباء بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

بشكيك، 8 أبريل ، أذرتاج

قال وزير الصحة القيرغيزي صابر جان عبد الكريم وف إن مستشفى مدينة جلال اباد ثالث اكبر مدن قيرغيزستان للامراض المعدية اغلقت بسبب اصابة الاطباء وسائر موظفي المؤسسة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واوضح الوزير عبد الكريم وف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك أن المرضى نقلوا الى مستشفيات مدينة اوش وسوف تفتح المستشفى ابوابها من جديد بعد اجراء عمليات التطهير الشاملة.

يذكر أن قيرغيزستان ارتفعت فيها حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 54 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 270 شخص.

وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 4 اشخاص.

وفرضت الحكومة احوال الطوارئ بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ولايات بشكيك واوش وجلال أباد.

كنكرلي مراسل أذرتاج