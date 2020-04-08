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    سياسة


    مساعد الرئيس: احضر اكثر من 15 الف مواطن من البلدان الخارجية الى الان

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]

    باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف إن الفعاليات الرامية الى احضار مواطني أذربيجان من الخارج مستمرة وضمنت الفعاليات حتى الان احضار اكثر من 15 الف مواطن من البلاد الخارجية من خلال خطوط مختلفة بما فيه رحلات مستأجرة منفذة على حساب الدولة وادخل المواطنون المذكورون في مناطق نظام الحجر الصحي الخاص.

    اوضح حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم لدى مقر العمليات أن مداخل ومخارج أذربيجان مغلقة الى 20 ابريل جوا وبرا بما فيه منافذ العبور الحدودية ولا يعم هذا الحال على نقل الشحنات مفيدا أن الجهات ذات الصلة تأخذ بعين الاعتبار حالات استثنائية رغم اغلاق الحدود.

    واضاف مساعد الرئيس حاجييف أن البعثات الدبلوماسية في الخارج في اتصال دائم بمواطنينا وتمد يدها المساعدة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة للمواطنين الذين تظهر لهم حاجات خاصة.

     

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: احضر اكثر من 15 الف مواطن من البلدان الخارجية الى الان
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