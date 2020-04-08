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    وسائل الاعلام العربية تكتب عن تدشين مؤسسة انتاج الكمامات الطبية في اذربيجان

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]

    باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    كتبت عدة وسائل الاعلام العربية عن تدشين مؤسسة إنتاج أقنعة الوجه الواقية (الكمامات) التابعة لشركة معمل باكو للمنسوجات باكو تيكستيل في مدينة سومغايت الصناعية الكيماوية شمال العاصمة باكو، ذلك بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا، مساء أمس الأول.

    قيل ان المؤسسة تسعى إلى توفير احتياجات البلاد من أقنعة الوجه (الكمامات الطبية)، خاصة في ظل المواجهة الشرسة مع فيروس كورونا والنقص الحاد الذي تعاني منه معظم دول العالم بالنسبة للأقنعة الواقية.

    AZERTAG.AZ :وسائل الاعلام العربية تكتب عن تدشين مؤسسة انتاج الكمامات الطبية في اذربيجان
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    وسائل الاعلام العربية تكتب عن تدشين مؤسسة انتاج الكمامات الطبية في اذربيجان وسائل الاعلام العربية تكتب عن تدشين مؤسسة انتاج الكمامات الطبية في اذربيجان