زيادة إنتاج الصين من النفط والغاز

بكين، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 3.5 في المائة حلال شهري يناير – فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 31.8 مليون طن.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة التنمية الوطنية والإصلاحات الصينية انه تم تكرير93.9 مليون طن من النفط في البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وهذا أقل بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. انخفض استهلاك النفط في البلاد بنسبة 14.1 في المئة.

وبحسب اللجنة، على الرغم من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير، فقد انخفضت الواردات بنسبة 4.1 في المائة. وزاد استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمئة ووصل إلى 52.7 مليار متر مكعب. تهدف الحكومة الصينية إلى زيادة حصتها من استهلاك الغاز الطبيعي إلى 10 في المائة عن طريق زيادة استهلاك الغاز الطبيعي كجزء من تدابير مكافحة تلوث الهواء.