أذربيجان استخرجت 9ر763 الف برميل من النفط يوميا خلال مارس

باكو، 8 أبريل ، أذرتاج

كان حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال شهر مارس عند 9ر763 الف برميل.

قالت وزارة الطاقة إن 7ر683 الف برميل من الحجم المذكور من النفط الخام و2ر80 الف برميل من المكثفات وتم تصدير 9ر418 الف برميل من النفط الخام و2ر76 الف برميل من المكثفات و5ر15 الف برميل من المنتجات النفطية يوميا.

وقد وفت أذربيجان وفاء فائضا بالتزاماتها بالحفاظ على استخراج النفط اليومي عند 769 الف برميل ضمن الاتفاقية التي تم التوصل اليها في الاجتماع الـ7 لوزراء البلدان الاعضاء وغير الاعضاء لدى منظمة اوبك في 6 ديسمبر العام الماضي.

وقدمت وزارة الطاقة معلومات حول مؤشرات الاستخراج لشهر مارس الى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المشتركة للمراقبة لمنظمة اوبك.

يذكر أن تنفيذ بيان التعاون انتهى في 31 مارس عام 2020م ومن المخطط عقد الاجتماع الـ9 بصيغة مؤتمر فيديو لوزراء البلاد الاعضاء وغير الاعضاء لدى اوبك غدا.