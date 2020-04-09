عدد المصابين بفيروس الكورونا في روسيا يتجاوز 10 آلاف شخص
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥٢]
موسكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تجاوز عدد المصابين بفيروس الكورونا في روسيا 10 آلاف شخص.
افادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1459 حالة مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و131 شخص.
زاد عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 13 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76.
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