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    مولدوفا تسجل 28 وفاة جراء فيروس كورونا

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٣]

    كيشيناو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    سجلت مولدوفا 3 وفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الأخير ووصل عدد حالات الوفيات في البلد من هذا الفيروس الى 28 حالة وفاة.

    قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين يبلغ حاليا 1174 شخص واكثر حالات الاصابة مسجلة في العاصمة كيشيناو.

    واضافت أن عدد المتعافين بالعلاج 43 شخصا وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :مولدوفا تسجل 28 وفاة جراء فيروس كورونا
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