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    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]

    بشكيك، 9 أبريل ، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 10 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 280 شخص.

    قال نائب وزير الصحة القيرغيزي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص.

    واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 34 موظفا وكان عددهم الامس 19 موظفا.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 4 اشخاص.

    وتعافى من المرض 25 مصابا وترخصوا.

    وفرضت الحكومة احوال الطوارئ بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ولايات بشكيك واوش وجلال أباد.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان
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