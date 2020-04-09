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    تغريم 9959 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٦]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 8 أبريل الى 00.00 من 9 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 9959 شخص منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ :تغريم 9959 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
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