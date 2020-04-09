باكو، 9 أبريل ، أذرتاج وافق المجلس الوطني مع توظيف ائلمار رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي. أفادت أذرتاج أن نواب المجلس الوطني بحثوا في اجتماع المجلس المنعقد في 9 ابريل اليوم مسألة مطروحة "توظيف ائلمار رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركز". وعقب المذاكرات طرحت المسألة للتصويت وتم التصديق عليها.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يوافق مع توظيف رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي

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