المجلس الوطني يوافق مع توظيف رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
باكو، 9 أبريل ، أذرتاج
وافق المجلس الوطني مع توظيف ائلمار رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي.
أفادت أذرتاج أن نواب المجلس الوطني بحثوا في اجتماع المجلس المنعقد في 9 ابريل اليوم مسألة مطروحة "توظيف ائلمار رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركز".
وعقب المذاكرات طرحت المسألة للتصويت وتم التصديق عليها.
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