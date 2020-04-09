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    سياسة


    المجلس الوطني يوافق مع توظيف رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٨]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    وافق المجلس الوطني مع توظيف ائلمار رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي.

    أفادت أذرتاج أن نواب المجلس الوطني بحثوا في اجتماع المجلس المنعقد في 9 ابريل اليوم مسألة مطروحة "توظيف ائلمار رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركز".

    وعقب المذاكرات طرحت المسألة للتصويت وتم التصديق عليها.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يوافق مع توظيف رستموف لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي
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