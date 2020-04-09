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    سياسة


    توجيه رسائل شكر وامتنان عديدة الى الرئيس إلهام علييف على خطواته الحاسمة الرامية الى محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣١]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    توجه رسائل شكر وامتنان عديدة الى رئيس الدولة على خطواته الحاسمة الرامية الى محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان وكذلك الاهتمام والعناية ازاء الشعب من مختلف أنحاء الجمهورية والعالم.

    أفادت أذرتاج أن موقع الرئيس الاذربيجاني ينشر تلك الرسائل.

    وبين كاتبي الرسائل الى رئيس الدولة مواطنون اجانب ايضا ومنهم من يقيم في أذربيجان ومن خارجه.

    AZERTAG.AZ :توجيه رسائل شكر وامتنان عديدة الى الرئيس إلهام علييف على خطواته الحاسمة الرامية الى محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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    توجيه رسائل شكر وامتنان عديدة الى الرئيس إلهام علييف على خطواته الحاسمة الرامية الى محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19