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    عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في ايران يتجاوز 66 الفا

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٥‎]

    طهران، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران بواقع 1634 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وفيما وصل عدد المصابين إلى 66 الفا و220 شخص.

    أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور خلال مؤتمره الصحافي انه تم تسجيل 117 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4110.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في ايران يتجاوز 66 الفا
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