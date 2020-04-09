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    رئيس الوزراء: في أذربيجان مستلزمات طبية كافية لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    قال علي أسدوف إن انخفاض سعر النفط في السوق العالمية بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 له تأثير سلبي على البلد ايضا.

    اضاف أسدوف رئيس الوزراء الاذربيجاني في تقرير ألقاه عبر الوسائط المتعددة أمام نواب المجلس الوطني حول فعاليات مجلس الوزراء خلال عام 2019م في 9 ابريل اليوم أن مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء بغية محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمرسوم الرئيس الاذربيجاني الصادر في التاريخ 27 فبراير عام 2020م مفيدا انه يقود سلسة من التدابير والفعاليات المخططة التي تمكن من السيطرة على الاوضاع الوبائية على نطاق البلد.

    وشدد رئيس الوزراء اسدوف على أن أذربيجان فيها عدد كاف من المستلزمات الطبية لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد مشيرا الى مواصلة العمل الجاد المستهدف الى إنتاجها في البلد ايضا.

    وتابع أن أذربيجان يفرض فيها منذ يوم 25 مارس نظام الحجر الصحي الخاص ولا بد من تطبيق قواعده.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء: في أذربيجان مستلزمات طبية كافية لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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