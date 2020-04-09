عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا يصل الى 15 238 حالة

باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في إسبانيا إلى 15 ألفا و238 حالة وفاة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاسبانية ان عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في اسبانيا تجاوز 15 ألف حالة، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديد خلال آخر 24 ساعة.

ارتفعت الإصابات إلى 152 ألفا و446، بعد تسجيل 5 آلاف و756 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

بلغ عدد المتعافين من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية 52 ألفا و165، إثر تماثل 4 آلاف و144 مريضا للشفاء.

يذكر انه يواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.