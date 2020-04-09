ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
نور سلطان، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
اصيب 764 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان.
فارقى 7 اشخاص الحياة من المصابين وتعافى 58 شخصا من المرض.
كما أصيب 120 عمال للصحة في كازاخستان بالفيروس، أحدهم في حالة حرجة.
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