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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢١]

    نور سلطان، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    اصيب 764 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان.

    فارقى 7 اشخاص الحياة من المصابين وتعافى 58 شخصا من المرض.

    كما أصيب 120 عمال للصحة في كازاخستان بالفيروس، أحدهم في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
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