نور سلطان، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج) اصيب 764 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان. فارقى 7 اشخاص الحياة من المصابين وتعافى 58 شخصا من المرض. كما أصيب 120 عمال للصحة في كازاخستان بالفيروس، أحدهم في حالة حرجة.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

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