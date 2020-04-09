باكو، 9 أبريل ، أذرتاج يستمع نواب المجلس الوطني في اجتماع منعقد في 9 ابريل اليوم الى تقرير لمجلس الوزراء خلال عام 2019م الماضي. أفادت أذرتاج أن التقرير يلقيه رئيس الوزراء علي أسدوف على صيغة فيديو بالبث الحي الكترونيا بسبب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على البلد. وعقب الاستماع الى لتقرير سترسل آراء ومقترحات عن النواب الى مجلس الوزراء خلال المناقشات.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يستمع الى تقرير فيديو حول فعاليات مجلس الوزراء خلال عام 2019م

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده