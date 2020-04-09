إيران تقدر دعم مركز حيدر علييف لمكافحة فيروس كورونا

طهران، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تقدر ايران دعم مركز حيدر علييف لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كتبها السفير الايراني لدى أذربيجان جواد جهانقير زاده في حساب السفارة على توتير. وشكر السفير حكومة أذربيجان وشعبها على دعمها للشعب الإيراني.

يذكر أن مركز حيدر علييف أعد مشروع فيديو لدعم إيران في مكافحة فيروس كورونا وعرض العلم الإيراني في مبنى المركز.