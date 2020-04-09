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    تسجيل 104 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    قال مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء إن 104 حالة اصابة جديدة سجلت في أذربيجان ونقلوا الى مستشفيات ذات النظام الخاص.

    واضاف في بيان أن الاجراءات المكثفة بالعناية المركزة بحق المواطن من مواليد 1949م مريض السكري والسرطان الذي كانت نتائج عيناته الاختبارية ايجابية لمرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لم تسفر عن نتيجة وفارق الحياة فبدأت عملية تحديد افراد اسرته وسائر الاشخاص الذين كانوا باتصال به وينقلون الى مراكز الحجر الصحي.

    كما أن 38 مصابا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تعافوا بالعلاج وترخصوا.

    وبلغ عدد حالات الاصابة المسجل بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد الى الآن وتشافى 101 مصاب منهم بالعلاج وترخصوا فيما توفي 9 مصابين ويستمر علاج 816 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص واحوال 27 مصابا منهم حرجة و35 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة مرضية.

    واجريت 57371 اختبار لتحديد حالات اصابة جديدة خلال المدة الماضية.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 104 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان
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