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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لتعزيز محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج 

    وقع الريس إلهام علييف في 9 ابريل اليوم على مرسوم "في تخصيص الاموال للتزود بالمستلزمات الطبية الضرورية وسائر الأدوات الطبية ضمن التدابير الصحية المنفذة في جمهورية أذربيجان ضد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ".

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 97 مليون مانات للوكالة الحكومية للتأمين الطبي الالزامي من صندوق الرئيس الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020م من اجل تزويد المستلزمات الطبية الضرورية وسائر الادوات الطبية للحيلولة دون انتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعزيز محاربتها.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لتعزيز محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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